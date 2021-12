Borsa: Europa poco convinta con l'apertura debole di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Rimangono poco convinte le principali Borse europee, dopo l'apertura debole di Wall Street, nonostante il Pil del terzo trimestre sopra le attese, mentre crescono i timori per nuove restrizioni per contrastare la pandemia da Covid 19, in particolare per la diffusione della variante Omicron, e il volume di scambi non è sui massimi, col clima prenatalizio. Quasi piatto l'oro (-0,03%) a 1.789 dollari l'oncia, guadagna qualcosa il greggio (wti +0,2%) a 71,3 dollari al barile e il brent a 74,1 dollari. In flessione il gas naturale, con le quotazioni ad Amsterdam (-1,8%) a 177 dollari al MWh, dopo il picco della vigilia a 187 euro. Tra le Piazze europee le migliori sono Parigi e Madrid (+0,4%), seguite da Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,08%). Fanalino di coda Milano (+0,02%), con lo spread Btp-Bund risalito a 134 punti. (ANSA).