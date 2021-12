Welfare: Inps, Inarcassa e Enpap investono in senior housing

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'Inps, insieme a "due importanti partner" tra le Casse di previdenza private, Inarcassa (ingegneri e architetti) e Enpap (psicologi), "si pone al centro di un'importante iniziativa, unica nel Paese", perché "noi oggi facciamo il welfare che investe nel welfare", trasformando un fondo già esistente, "il Fondo Sanità, che sta all'interno del Fondo Aristotele, in un fondo dedicato unicamente all'investimento nel senior housing". Lo dice il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, nella conferenza stampa di illustrazione del progetto per lo sviluppo di residenze per la terza età in Italia. "Pensiamo - prosegue - che questo sia non solo un importante perimetro all'interno dell'assistenza sociale su cui bisogna investire, ma pensiamo anche che ci sia una domanda importante", dunque si tratta di un investimento che ha "una missione sociale, ma anche una domanda, una esigenza ed un mercato", sottolinea Tridico, affiancato dai presidenti di Inarcassa ed Enpap Giuseppe Santoro e Felice Damiano Torricelli.

(ANSA).