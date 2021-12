Vodafone: il primo sms all'asta per 107mila euro

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Vodafone ha venduto all'asta come token non fungibile il primo SMS al mondo, quello inviato nel 1992. Un offerente anonimo se l'è aggiudicato per 107.000 euro, che saranno donati all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Alle 15.38, dopo 38 minuti, il martello del banditore d'asta si è fermato, Claude Augutte ha chiuso la sua asta a Parigi e il primo SMS al mondo ha ora un nuovo proprietario. In concreto è la replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso il primo SMS mai inviato. Vodafone, che ha messo all'asta come token non fungibile l'SMS trasmesso su rete Vodafone il 3 dicembre 1992, donerà il ricavato all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). (ANSA).