Spread Btp-Bund: sale a 131 punti base

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Leggera tensione sui titoli di Stato europei e in particolare su quelli italiani dopo l'avvio della seduta: anche sui timori della Bce che l'inflazione non sia così passeggera come ipotizzato, lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi a 10 anni è risalito fino a 132 base, per poi contenersi attorno a quota 131.

Il rendimento del prodotto del Tesoro si muove attorno allo 0,95%. (ANSA).