Gas: schizza a massimo storico ad Amsterdam e Londra

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Ancora un'impennata per il prezzo del gas naturale, che sui mercati di Amsterdam e Londra sta toccando i nuovi massimi storici.

Sul mercato olandese il metano viaggia in aumento del 18% a 173 euro per Megawattora, mentre sulla piazza inglese sale del 17% a 434 sterline per British thermal unit (Mmbtu). (ANSA).