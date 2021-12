Confindustria:Buzzella,Lombardia sempre più guarda ad Europa

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Confindustria Lombardia compie 50 anni e lunedì sera, presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, il presidente Francesco Buzzella ha consegnato al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana il pamphlet '50 traguardi per la Lombardia', realizzato con il contributo delle Associazioni Territoriali, per accogliere le sfide vinte in questi primi 50 anni e per indicare le priorità di Confindustria Lombardia per il futuro. "Il valore fondante di Confindustria Lombardia è la rappresentanza, intesa come difesa degli interessi e istanze delle imprese, sulla quale in questi decenni è stato conseguito un primario ruolo istituzionale. Oggi - dichiara Buzzella - la ragion d'essere di Confindustria Lombardia è, se vogliamo, ancor più strategica: nei prossimi 50 anni ci immaginiamo una Confindustria Lombardia sempre più rivolta verso l'Europa, perché la concorrenza sarà sempre di più tra sistemi territoriali, con l'ambizione di diventare un centro di eccellenza e di competenza a supporto delle Associazioni territoriali e delle imprese svolgendo un ruolo di cabina di regia" ha concluso Buzzella nel corso del suo intervento.

(ANSA).