Borsa: Milano tonica verso il finale, Saipem +4%

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - La Borsa di Milano (+1,4%) prosegue tonica, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce l'energia, con l'aumento del prezzo del petrolio, e l'auto. Bene anche le banche mentre si mostrano deboli le utility. Lo spread tra Btp e Bund sale a 132 punti, con il rendimento del decennale italiano che risale oltre l'1% (1,01%).

Ben intonate Saipem (+4,1%), Eni (+2,8%) e Tenaris (+2,7%).

Corrono anche Cnh (+3,2%), Stellantis (+2,7%) e Pirelli (+0,9%).

Tra le banche in luce Unicredit (+2,9%), Carige (+2,1%), in attesa delle mosse di Bper (+2,4%), dopo le decisioni del Fitd.

Bene anche Banco Bpm (+2,5%) e Intesa (+2,1%).

Con l'aumento del prezzo del gas sono contrastate le utility.

In flessione Italgas (-0,8%) mentre salgono A2a e Snam (+0,8%). In terreno positivo Tim, alle prese con l'offerta del fondo americano Kkr. In rosso Campari e Moncler (-0,6%) e Campari (-0,2%). (ANSA).