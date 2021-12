Borsa: Milano sale con Europa, bene Cnh, fiacca Nexi

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Timido rimbalzo in avvio di seduta per Piazza Affari, che insieme alle altre Borse europee cerca di mettersi alle spalle la paura per l'impatto della variante Omicron: dopo le primissime contrattazioni, l'indice Ftse Mib sale dello 0,7%, con Londra e Francoforte sullo stesso piano. Il listino azionario di Parigi è in aumento dello 0,9% e quello di Amsterdam di un punto percentuale.

A Milano, in un clima che resta incerto, Cnh sale del 2,1%, con Stm in crescita di un punto percentuale e mezzo, mentre Prysmian è in aumento dell'1,3%, Eni ed Exor di punto percentuale.

Mediobanca, Generali e Tim viaggiano attorno alla parità, generalmente poco convinte le banche principali mentre Mps sale di un punto percentuale a 0,91 euro. In calo di qualche frazione di punto Nexi. (ANSA).