Borsa: Milano (+1,1%) migliora con Europa, bene Saipem

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata in chiaro miglioramento: Amsterdam cresce dell'1,4%, Milano dell'1,1% con l'indice Ftse Mib, mentre Londra, Parigi e Amsterdam segnano tutti rialzi attorno al punto percentuale. Dagli Stati Uniti è atteso il dato sulla bilancia delle partite correnti del terzo trimestre, ma il clima è migliorato su tutti i mercati, anche grazie alla ripresa dei prezzi dell'energia.

Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che oscilla attorno a quota 132 punti base, in Piazza Affari tra i titoli maggiori il migliore è Saipem, che sale del 3% a 1,78 euro. Bene anche Buzzi (+2,4%), con Cnh in aumento del 2,8% e Bper del 2,1%. In ripresa Nexi (+1,9%) dopo una partenza fiacca, mentre sono deboli Ferrari e Campari che cedono entrambi lo 0,4%. Nel paniere a bassa capitalizzazione sempre piuttosto calme Mps (+0,4% a 0,905 euro) e Carige, che sale di un punto percentuale a 0,74 euro. (ANSA).