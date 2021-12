Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Londra +0,7%

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo in attesa della raffica di dati macroeconomici della giornata dagli Stati Uniti: le Borse di Londra, Amsterdam e Madrid salgono dello 0,7%, con Milano in crescita dello 0,5% nell'indice Ftse Mib, mentre Francoforte è positiva dello 0,4% e Parigi più cauta su un rialzo dello 0,2%.

I guadagni sono leggermente più contenuti rispetto all'apertura e gli operatori sembrano guardare agli importanti segnali dagli Usa: alle 13 la richiesta di ipoteche, poi tra l'altro il prodotto interno lordo e l'indice di fiducia dei consumatori.

Con lo spread Btp-Bund a quota 131, in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è Cnh che sale dell'1,9%, seguito da Cnh (+1,7%) e Saipem (+1,4%). Acquisti anche su Bper e Unipol, che crescono rispettivamente dell'1,2% e dell'1,1%, con Carige in aumento dello 0,7% attorno agli 0,74 euro. In calo di un punto percentuale Amplifon. (ANSA).