Borsa: Europa chiude in rialzo con energia, vola il gas

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Le Borse europee chiudono in rialzo spinta con le prese di profitto dopo la flessione della vigilia e con la spinta di Wall Street. Torna a prevalere l'ottimismo nonostante il diffondersi dei contagi della variante Omicron.

Gli investitori guardano anche alle prossime decisioni negli Usa sul piano per la transizione verso la mobilità elettrica. I listini sono stati sostenuti dall'energia con il rialzo del petrolio ed il record del prezzo del gas.

L'indice d'area stoxx 600 archivia la seduta con un rialzo dell'1,4%. Archiviano la seduta in positivo Parigi e Londra (+1,38%), Francoforte (+1,36%), Madrid (+1,76%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione a 1,1268. (ANSA).