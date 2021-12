Rdc: Anpal, 546mila beneficiari hanno avuto un contratto

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - I beneficiari del Reddito di cittadinanza attivabili (da marzo 2019 al 30 settembre 2021) sono 1.808.278 e di questi 546.598 hanno avuto almeno un nuovo contratto di lavoro in questo periodo (il 30,2% del totale). Lo rileva l'Anpal sottolineando che il 48,5% della platea degli occupabili è più vicino al mercato del lavoro mentre il 51,5% è difficilmente occupabile perché non ha ha avuto un rapporto di lavoro cessato nei tre anni precedenti l'accesso alla misura.

Per i 546.598 beneficiari del Rdc che hanno avuto almeno un contratto si registrano 1,214 milioni di nuovi rapporti di lavoro attivati, il 63% dei quali a termine. (ANSA).