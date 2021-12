Mef:Iacovoni, possibilità novità su bond retail nel 2022

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Tesoro continuerà, nel 2022, a puntare anche sulle emissioni 'retail' dedicate ai risparmiatori, e di fronte a rendimenti reali negativi rifletterà su innovazioni, sia in termini di strumenti finanziari da offrire che di modalità di emissione, per mantenere l'appeal degli investitori.

Lo ha anticipato Davide Iacovoni, dirigente generale del Mef per il debito pubblico, durante la conferenza stampa per la presentazione delle Linee guida sul debito 2022, parlando di una "riflessione ampia" anche "per tenere conto delle nuove tecnologie".

Una revisione - ha spiegato Iacovoni - potrebbe interessare i meccanismi di premialità del Btp Futura. Per il Btp Italia è probabile un ritorno nel 2022, con "accorgimenti tecnici per consentire di emettere in un contesto di tassi reali negativi o prossimi allo zero". (ANSA).