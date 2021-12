Covid, Wef rinvia meeting Davos causa Omicron

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il meeting del Forum economico mondiale a Davos, annunciato per gennaio 2022 fra misure sanitarie stringenti che avrebbero consentito il ritorno in presenza a banchieri, leader globali, capitani d'impresa e pensatori fra le nevi svizzere, è rinviato all'estate. Lo annuncia il Wef, spiegando che il meeting è rinviato "all'inizio dell'estate" a causa della "continua incertezza per la variante Omicron". (ANSA).