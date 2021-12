Borsa: Milano resta pesante (-1,8%) con banche e auto

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Resta pesante nel primo pomeriggio Piazza Affari (-1,8%), con soli due titoli in positivo nel listino principale, Diasorin tra i farmaceutici (+2%), eccezione rispetto all'andamento europeo del comparto, che riprende quota dopo le perdite della scorsa settimana, quando aveva presentato il piano industriale, e Prysmian nell'industria (+0,3%). In fondo al Ftse Mib ci sono la paytech Nexi (-3,7%) e le banche d'affari, da Mediobanca (-3,2%), Banca Mediolanum (-2,9%), Banca Generali (-2,6%), e alcune altre, da Fineco (-2,4%) a Banco Bpm e Bper (-2,4%) e Mps (-2,5%), all'indomani dell'annuncio del piano industriale. In controtendenza Carige (+0,7%), dopo la decisione del Fitd di rifiutare la proposta di Bper. Lo spread Btp-Bund è a 130 punti.

Male tra le auto Stellantis (-3,3%), insieme a Cnh (-2,9%) e Exor (-3,1%), e nell'industria Atlantia (-3,2%). Tra le utility in forte perdita A2a (-2,6%), tra i petroliferi Eni (-2,5%), col greggio in calo (wti -4%9 a 67,9 dollari al barile) e il brent a 70,8 dollari. Tonfo per la Juventus (-6,4%), che in questa prima seduta ha venduto tutti i diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta per la sottoscrizione delle nuove azioni, in seguito all'aumento di capitale da 400 milioni di euro. (ANSA).