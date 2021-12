Borsa: Milano apre in netto calo (-2,28%)

La Borsa di Milano apre in netto calo. Il primo indice Ftse Mib cede il 2,28% a 26.004 punti.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in rialzo a 133 punti, rispetto ai 130 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale sale allo 0,95%, rispetto allo 0,94 della vigilia.

In pre apertura i future dei principali listini del Vecchio continente e quelli di Wall Street sono in netto calo. Sui mercati torna la paura per la variante Omicron del coronavirus, con gli investitori che temono restrizioni ed i possibili effetti sulla ripresa economica. Pesano anche le mosse delle banche centrali, in particolare della Fed. Con le festività alle porte i volumi di scambi sarà nettamente inferiore con un aumento della volatilità. Sotto i riflettori c'è anche la posizione dell'amministrazione statunitense sulle strategie economiche.

Le Borse asiatiche chiudono in calo la prima seduta della settimana. Sotto i riflettori l'aumento dei contagi della variante Omicron del coronavirus e gli effetti sulla ripresa economica. Fari puntati anche sulle decisioni delle banche centrali con quella cinese (Pboc) che ha tagliato per la prima volta in 20 mesi il Loan prime rate. Tra gli investitori destano perplessità anche le decisioni delle Fed.In netto calo Tokyo (-2,13%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 113,40, e sull'euro a 127,70. A mercati ancora aperti in rosso anche Hong Kong (-2%), Shanghai (-1%), Shenzhen (-1,7%), Seul (-1,8%) e Mumbai (-2,5%).