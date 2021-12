Borsa: Europa apre in forte calo, timori per Omicron

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Le Borse europee aprono in netto calo, complice anche il basso volume di scambi per effetto dell'arrivo delle prossime festività. Sui mercati torna a far paura la variante Omicron del coronavirus con le possibili restrizioni di contenimento e gli effetti negativi sulla ripresa economica. Sotto i riflettori anche le decisioni delle banche centrali, con la Fed che non convince del tutto gli investitori.

Avvio in rosso per Parigi (-2,06%), Francoforte (-2,44%), Londra (-1,77%), Madrid (-2,38%). (ANSA).