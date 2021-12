Alimentare: consumi di gelato cresciuti del 3% post Covid

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - I consumi di gelato industriale in Italia nei primi nove mesi dell'anno sono cresciuti del 3,2% rispetto allo stesso periodo 2020, con una forte ripresa degli acquisti fuori casa, mentre hanno tenuto i consumi in casa, nonostante le 'scorte' fatte durante il precedente periodo dei lockdown per il Covid. Lo affermano i dati raccolti dall'IGI - Istituto del Gelato Italiano.

Spacchettando il trend fornito dall'Istituto al quale aderiscono le più importanti aziende gelatiere italiane, emerge infatti la forte ripresa dei volumi di vendita nell''Out of Home', dove si registra un aumento del 52,9% e la sostanziale stabilità del canale Retail (-0,4%).

"Per i consumi fuori casa si tratta di un 'rimbalzo' atteso dopo la brusca contrazione avvenuta nel 2020 a seguito delle restrizioni alla socialità e alle attività del settore Ho.Re.Ca imposte con il lockdown nazionale e le successive misure di contenimento della pandemia", commenta l'Igi, secondo il quale "nel 2021, createsi le condizioni per una mitigazione delle restrizioni, l'andamento del mercato ha rispecchiato il diffuso desiderio dei consumatori di svagarsi trascorrendo meno tempo in casa durante la stagione estiva. Di converso le vendite nella GDO, che nel 2020 avevano in parte beneficiato dell'incremento nei consumi domestici e degli acquisti 'per scorta', sono rimaste pressoché invariate", conclude la ricerca. (ANSA).