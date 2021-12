Crociere: inaugurato Dubai Harbour Cruise Terminal, ospita Costa

(ANSA) - DUBAI, 17 DIC - E' stato ufficialmente inaugurato oggi, venerdì 17, il nuovo terminal crocieristico di Dubai, il Dubai Harbour Cruise Terminal, posizionato nel cuore della città ospiterà le navi del gruppo Costa Crociere e, nello specifico, Costa Firenze e Aida Bella, della controlla Aida brand tedesco del gruppo. Il progetto fa parte di una partnership strategica tra Carnival Corporation &plc e Shamal Holdig, che ha come obiettivo quello di promuovere Dubai nel principale hub di turismo marittimo nell'area del Golfo Arabico.

''L'inaugurazione del nuovo terminal e il nostro impegno per promuovere il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai (di cui Costa Crociere è gold sponsor, ndr) - spiega Maurizio Zanetti, direttore generale di Costa Crociere - sono due ulteriori testimonianze di come Costa e il gruppo Carnival Corporation a cui appartiene, stiano continuando a investire per la ripartenza del turismo, rimettendo in moto l'ecosistema delle crociere da cui l'Italia e l'Europa traggono grandi benefici economici e occupazionali''. Il nuovo porto crocieristico è dotato di due terminal, in grado di ospitare contemporaneamente due grandi navi. Il progetto è stato realizzato approvato nel 2018 e i lavori si sono conclusi a ottobre dello scorso anno. Ma a causa della pandemia tutto è rimasto fermo fino a oggi.

Un porto moderno ed efficiente, pronto ad accogliere 3.250 passeggeri all'ora. Obiettivo quello di portare oltre 500 mila passeggeri all'anno e fare crescere il turismo crocieristico. La struttura si estende per oltre 120 mila metri quadri e offre una vasta gamma di servizi: da salottini per l'attesa, a un duty, free, a parcheggi e taxi. (ANSA).