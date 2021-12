Colao visita la sede di Thales Alenia Space a Roma

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Il Ministro per l'innovazione tecnColao ologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao ha visitato il Centro Integrazioni satelliti di Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) a Roma. Hanno partecipato alla visita l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Giorgio Saccoccia. Il Ministro ha avuto l'opportunità di vedere - prima dell'invio alla base di lancio di Space X a Cape Canaveral - il secondo satellite COSMO-SkyMed di Seconda Generazione, che raggiungerà in orbita il primo lanciato a dicembre 2019.

COSMO-SkyMed (COnstellation of Satellites for the Mediterranean basin Observation) di seconda generazione, spiega una nota, è una costellazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa che garantisce la continuità operativa di servizi di osservazione SAR (Synthetic-Aperture Radar) attualmente forniti dai quattro satelliti COSMO-SkyMed (CSK) di prima generazione, lanciati tra il 2007 e il 2010.

