Borsa: Milano chiude in calo (-0,64%)

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Chiusura in calo per Piazza Affari, anche se il listino milanese ha recuperato parte delle perdite nel finale di seduta. L'indice Ftse Mib, dopo essere arrivato a perdere più dell'1,5%, ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,64%, a 26.611 punti, in una seduta difficile per tutte le Borse mondiali, alle prese con l'avanzata della variante Omicron del Covid e con la stretta monetaria delle banche centrali mentre le scadenze tecniche di derivati su azioni e indici hanno aumentato la volatilità sui listini. (ANSA).