Borsa: Milano amplia calo (-1,1%) con banche, Diasorin -11%

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - La Borsa di Milano (-1,1%) amplia il calo iniziale, appesantita dall'andamento negativo delle banche. A Piazza Affari crolla Diasorin (-11%), nel giorno del nuovo piano industriale. Tra gli istituti di credito in calo Carige (-2,7%), dopo la decisione del Fitd sulla proposta di Bper (-1,6%). Male anche Mps (-0,6%), con il piano che sarà presentato oggi, Intesa (-0,9%) e Banco Bpm (-0,6%). Piatta Unicredit (+0,08%).

Scivolano in fondo al listino principale Stm (-2,8%) e A2a (-2%). Male anche Stellantis (-1,6%) e Cnh (-1,3%). Gira in positivo Tim (+0,5%), nel giorno del consiglio d'amministrazione. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 132 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,95%.

