Borsa: Europa rallenta dopo Bce, pesano energia e auto

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Le Borse europee rallentano, all'indomani delle decisioni della Bce e nel giorno delle quattro streghe con la scadenza contemporanea di derivati e future su azioni e indici azionari. Sui listini pesano l'energia, con il calo di petrolio e gas, e le auto. Gli investitori tengono alta l'attenzione sul fronte dei contagi della variante Omicron e sui possibili effetti per la ripresa economica. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1329 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. Vendite su Parigi e Francoforte (-0,7%), Madrid (-0,9%) e Londra (-0,2%). Andamento negativo per il comparto dell'informatica che cede l'1,7%. Male le utility (-0,7%) e le banche (-0,5%). Debole il turismo (-0,2%) mentre sono in rialzo le compagnie aeree (+0,8%).

Sul fronte delle materie prime in rosso il petrolio. Il Wti cede l'1,2% a 71,49 dollari al barile e il Brent a 74,10 dollari. In flessione anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 9% a 129,74 euro al Mwh. A Londra le quotazioni cedono l'8,7% a 328 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. In rialzo l'oro a 1,807 dollari l'oncia (+1,1%) e l'argento (+1,7%). (ANSA).