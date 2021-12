Borsa: Europa chiude in calo, Parigi -1,1%

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Chiusura in calo per le principali Borse europee, in una seduta difficile per la gran parte dei listini mondiali e caratterizzata da un alto tasso di volatilità per via della scadenza di opzioni e future su azioni e indici azionari. Francoforte ha chiuso in calo dello 0,67% a 15.531 punti, Parigi dell'1,12% a 6.926, Madrid dello 0,82% a 8.311 punti mentre Londra è riuscita a restare sopra la parità (+0,13% a 7.269 punti). A condizionare la seduta sono stati i timori per la diffusione della variante Omicron del Covid e le preoccupazioni per la stretta monetaria che le banche centrali stanno avviando per contrastare l'impennata dell'inflazione.

