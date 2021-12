Borsa: Europa apre in calo dopo mosse Bce

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo le mosse della Bce sui tassi e sul programma pandemico. Sui mercati pesano anche gli effetti del giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di derivati come opzioni e future su azioni e indici azionari. Resta alta l'attenzione verso l'andamento dei contagi della variante Omicron del coronavirus e gli effetti sulla ripresa economica.

Fari puntati sull'andamento delle materie prime, in particolare petrolio e gas.

Avvio di seduta in calo per Francoforte (-0,23%), Parigi (-0,33%) e Madrid (-0,61%). In controtendenza Londra (+0,15%).

