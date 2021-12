Banche:Bce,dal 2022 stop alla deroga anti crisi su liquidità

La Banca centrale europea non prorogherà oltre dicembre 2021 la deroga, adottata agli inizi dello shock pandemico per sostenere l'economia, che consente alle banche di operare con un coefficiente di liquidità inferiore al 100%.

Lo comunica la Vigilanza bancaria di Francoforte, secondo cui "le banche hanno ampi cuscinetti di liquidità" e su questo tema è giunto il momento di tornare alla normalità. Nel marzo 2020 la Bce aveva incoraggiato le banche a ricorrere ai 'buffer' di liquidità come misura per sostenere le famiglie e le imprese, consentendo di far scendere sotto il 100% il 'liquidity ratio'.

(ANSA).