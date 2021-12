Turchia: la Banca centrale taglia i tassi al 14%, crolla la lira

La Banca centrale di Turchia ha abbassato di 100 punti base il proprio tasso di interesse di riferimento portandolo al 14%. Lo riferisce l'Istituto in un comunicato.

In seguito alla decisione la lira ha accelerato nella sua svalutazione rispetto ad euro e dollaro aggravando una tendenza al ribasso già registrata negli scorsi mesi a causa di regolari tagli ai tassi (-400 punti base da settembre) decisi dall'Istituto in linea con la visione economica del presidente Recep Tayyip Erdogan. Da gennaio la valuta nazionale ha perso oltre la metà del suo valore sul dollaro. (ANSA).