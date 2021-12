Nexi: firmato l'atto di fusione con Sia

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Sono stati sottoscritti l'atto di fusione di Sia in Nexi e tutti gli ulteriori accordi previsti nel contesto della fusione. Lo comunica il gruppo Nexi, a seguito dell'annuncio dell'11 febbraio scorso, con cui si dava atto della sottoscrizione dell'accordo definitivo relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Sia in Nexi.

La fusione, che segue quella con Nets completata il 1 luglio scorso, consentirà a Nexi di consolidarsi come la paytech italiana leader a livello europeo, una realtà da circa 2,9 miliardi di ricavi e 1,5 miliardi di Ebitda su base aggregata pro-forma al 31 dicembre 2020 incluse le sinergie a regime.

