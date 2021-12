Confindustria-Srm: il Sud è in ripresa, c'è crescita sostenuta

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - L'economia del Meridione è nel 2021 "in netto miglioramento", con un Pil atteso al +5% (a fronte di un +6,3% nazionale ed un +6,8% al centronord) mentre le stime per il 2022 delineano " la base di partenza per avviare un processo di reale convergenza", "si prevede la riduzione del delta di crescita tra le macroaree del Paese, con +4,4% per il Sud contro +4,6% per il Centro-Nord".

Emerge dal 'check-up Mezzogiorno' realizzato dall'area coesione territoriale e infrastrutture di Confindustria e dal centro studi Srm (collegato a Intesa Sanpaolo) che fotografa "un Sud in ripresa che ha resistito all'impatto socioeconomico della pandemia e che sembra aver ripreso un sentiero di crescita sostenuta, che dovrà però essere consolidata cogliendo tutte le rilevanti opportunità offerte dai numerosi strumenti e misure di rilancio, in particolare dal Pnrr, che prevede una effettiva e significativa attenzione al Sud. Al contempo, occorre avviare senza indugio il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2021-27".

Dal rapporto emerge come "primo, importante, segnale positivo" che l'indice sintetico dell'economia meridionale "torna a salire dopo la brusca frenata del 2020, recuperando quasi del tutto i valori del 2019. (ANSA).