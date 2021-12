Commercio estero:a ottobre export +7,4% annuo, import +19,4%

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - A ottobre 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+2,8%) che per le esportazioni (+1,5%). L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso entrambi le aree, Ue (+1,4%) ed extra Ue (+1,6%). Lo comunica Istat.

Nel trimestre agosto-ottobre 2021, rispetto al precedente, l'export cresce del 2,4%, l'import del 6,6%.

A ottobre 2021, l'export aumenta su base annua del 7,4%; la crescita è più sostenuta verso l'area Ue (+10,6%) rispetto ai mercati extra Ue (+4,0%). L'import registra un incremento tendenziale più marcato (+19,4%), che interessa sia l'area Ue (+12,3%) sia, in misura molto marcata, l'area extra Ue (+30,1%).

(ANSA).