Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa 'mini'

Cambia l'esame della patente. Da lunedì 20 dicembre il numero dei quiz della prova di teoria diminuirà passando da 40 a 30, contestualmente il tempo a disposizione si ridurrà da 30 a 20 minuti. Secondo quanto previsto dall'ultimo decreto del Mims, Con la diminuzione delle domande scende infine anche il numero di errori consentiti: non sono più 4 ma massimo 3. Con il quarto si è bocciati.

La nuova versione dell'esame di teoria è prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso), cui ha fatto seguito la circolare della Direzione Generale della Motorizzazione che ne ha stabilito la data di entrata in vigore.

Le novità riguardano tutte le patenti A e B (quindi quelle per ciclomotori, moto e auto conseguibili dai 16 anni in su).

Non cambiano le modalità di esecuzione della prova: sarà sempre informatizzata e viene confermato il metodo casuale di estrazione delle proposizioni per la composizione della scheda da sottoporre a chi fa l'esame. I candidati dovranno rispondere vero o falso alle varie domande.