Borse in Europa in rialzo dopo Fed, guardano a Bce

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La seduta sulle Borse in Europa parte in rialzo, da Londra +1,2% a Parigi +1,8%, da Francoforte +1,5% a Milano +1,2%, ovunque gli investitori dimenticano per un momento il rischio di nuove restrizioni Covid-19 e si concentrano sulla prospettiva di maggiori rassicurazioni da parte delle banche centrali, dopo la Fed e in attesa della Bce.

Gli americani hanno deciso di accelerare la riduzione degli acquisti di obbligazioni ed "è una bella sorpresa - commentano gli analisti - perché indica che l'economia è in una posizione molto forte per poter sostenere questi aumenti. Questo è molto positivo per i mercati" (ANSA).