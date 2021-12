Borsa: Tokyo apertura in sostenuto aumento (+1,48%)

(ANSA) - TOKYO, 16 DIC - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in netto rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi, dopo il cambio di rotta della Federal Reserve, con la radicale riduzione degli acquisti dei bond in chiave anti inflazione, e la maggiore flessibilità concessa al graduale aumento dei tassi di interesse, a partire dal 2022. In apertura di seduta il Nikkei avanza dell'1,48% a quota 28.879.66, aggiungendo 419 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 114,10, e sull'euro a 128,80.

