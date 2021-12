Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +1,2%

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Avvio in rialzo per la Borsa di Milano, all'unisono con le altre piazze europee. Il Ftse Mib guadagna l'1,22% a 26.992 punti. Scattano in avanti Stm (+3%), Cnh (+2,19%), Interpump (+1,97%). Bene le banche con Unicredit (+1,5%) e Intesa (+1%) mentre resta arretrata Bper (+0,13%).

Generali sale dello 0,65 per cento. Controcorrente Tim (-1,7%) dopo la nuova revisione al ribasso delle stime per l'Italia.

(ANSA).