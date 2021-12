Borsa: listini in rialzo in Europa con Bce

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Prosegue in rialzo la seduta sui listini in Europa dopo che la Bce ha deciso di lasciare i tassi invariati e prolungare al 2024 i reinvestimenti Pepp. Londra guadagna l'1%, pur dopo il rialzo dei tassi deciso dalla Bank of England, Parigi l'1,5%, Francoforte l'1,7%, Madrid l'1,7%, Milano l'1,08 per cento.

A Piazza Affari il maggior contributo arriva da Stellantis (+3,3%), maglia rosa del listino, tra gli industriali bene anche Cnh (+2,7%). In coda al listino restano A2A (-1,8%) e Tim (-1,5%). Carige ritraccia (-1,8%) in attesa del cda del Fitd; giù anche Bper (-1,6%) mentre prende fiato Unipol (+0,5%).

