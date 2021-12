Borsa: La Fed riporta la fiducia in Asia, Tokyo +2%

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Le Borse in Asia arrestano la discesa che era in corso da quattro sedute, la fiducia nella politica della Federal Reserve e della sua decisione di anticipare il ritiro dal tapering, ha consentito agli investitori di assumere posizioni più rischiose. L'indice MSCI Asia Pacific è salito dello 0,6%, trainato dai titoli tecnologici e industriali. Il Giappone è stata la piazza migliore (+2,13%) aiutata da uno yen più debole. Hong Kong (ancora aperta) scivola (-0,18%) mentre la Cina oscilla, sui timori delle sanzioni statunitensi, e chiude con Shanghai in rialzo dello 0,75% e Shenzhen dello 0,62 per cento. (ANSA).