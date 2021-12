Bce,Qe pandemico fino marzo ma riparte se nuovo shock Covid

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La Bce terminerà a fine marzo gli acquisti di debito tramite il programma per l'emergenza pandemica (Pepp). Lo annuncia la banca centrale, dopo il consiglio direttivo in cui ha deciso di lasciate i tassi invariati, precisando che condurrà gli acquisti nel primo trimestre "ad un ritmo più basso che nel trimestre precedente".

La Bce assicura tuttavia che potrà riprendere gli acquisti di debito tramite il programma per l'emergenza pandemica (Pepp) "se necessario a fronteggiare shock negativi derivanti dalla pandemia".

In ogni caso, una volta terminato il programma pandemico Pepp a fine marzo, la Bce acquisterà debito "ad un ritmo mensile di 40 miliardi nel secondo trimestre 2022 e 30 miliardi nel terzo" tramite il preesistente programma App, che ad oggi viaggia a 20 miliardi al mese. Da ottobre 2022 il Consiglio direttivo tornerà ad acquisti netti mensili a 20 miliardi di euro "per tutto il tempo necessario a rinforzare l'impatto accomodante dei tassi" e tali acquisti termineranno "poco prima che la Bce inizi ad alzare i tassi d'interesse". (ANSA).