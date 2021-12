Amazon, via buste di plastica monouso, ora carta riciclabile

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Amazon ha annunciato che, entro la fine dell'anno, non utilizzerà più buste e sacchetti di plastica monouso all'interno della sua catena logistica in Italia, per l'imballaggio di articoli venduti da Amazon e dai partner di vendita che utilizzano il servizio di Logistica di Amazon (Fulfilment By Amazon). I clienti riceveranno quindi i prodotti all'interno di buste flessibili in carta e cartone più facilmente riciclabili nel sistema di raccolta differenziata in tutta Italia, realizzate con quantità maggiori di materiali riciclati e capaci di ridurre il volume delle spedizioni rispetto alle consegne in scatole di cartone ondulato. I clienti continueranno a ricevere gli articoli più grandi all'interno di scatole di cartone. Amazon sta anche aumentando il numero di prodotti in vendita che possono essere spediti nella loro confezione originale fornita dal produttore, con la sola aggiunta dell'etichetta dell'indirizzo.

"Abbiamo apportato dei cambiamenti all'interno della nostra rete di fornitori che ci permettono di eliminare le buste di plastica monouso per le consegne in Italia dei prodotti venduti da Amazon e dai partner che utilizzano Logistica di Amazon", ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager Italia e Spagna. "I clienti stanno già ricevendo un numero maggiore di consegne in imballaggi di carta e cartone facilmente riciclabili e continueremo a innovare e a trovare modalità per usare imballaggi più sostenibili".

Dalle scatole di cartone alle buste flessibili in carta, Amazon sta lavorando per migliorare la sostenibilità dei suoi imballaggi. L'azienda ne ha adeguato le dimensioni per adattarle a quelle dei prodotti, utilizzando, in generale, meno materiale, e aumentando la quantità di componenti riciclate che vengono utilizzate per realizzarli. (ANSA).