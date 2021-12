Petrolio: in calo, Wti sotto 70 dollari

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Petrolio in calo per il terzo giorno sulla scia delle nuove restrizioni per contenere la variante Omicron. Il Wti con consegna a gennaio è sotto i 70 dollari e viene scambiato a 69,83 dollari al barile, in calo dell'1,3%. Il Brent con consegna a febbraio passa di mano a 72,86 dollari al barile (-1,1%). (ANSA).