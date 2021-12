Pareti che "respirano" fra premiati per nuove eco-soluzioni

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Pareti verdi che "respirano" al chiuso, sistemi di monitoraggio che rilevano il benessere animale negli allevamenti, ecopelle ottenuta da sottoprodotti industriali di arance e cactus e ancora, servizi integrati per muoversi in maniera semplice, efficace e veloce in città. Sono alcuni dei progetti vincitori della 17/a edizione del "Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente 2021", creazioni che mettono insieme innovazione e sostenibilità con benefici misurabili e concreti per la transizione ecologica del Sistema Paese.

Sei i premiati, uno per ciascuna delle categorie in gara, con un riconoscimento in denaro di 3mila euro e il logo Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente 2021. Oltre cento le candidature al concorso nazionale dedicato all'innovazione ambientale, promosso da Legambiente in partnership con Groupama Assicurazioni e il patrocinio di Commissione europea, Ministero della Transizione Ecologica e Comune di Milano.

"Quelli premiati sono team per lo più giovani, che si segnalano per originalità, replicabilità e potenzialità di sviluppo dei progetti", ha spiegato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani.

"Questo premio - ha osservato Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni - è un'opportunità di impegno concreto a sostegno di un pianeta migliore, al fianco dei giovani e in sinergia con tutti coloro che si impegnano per assicurare un futuro più sostenibile e sicuro". (ANSA).