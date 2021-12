Borsa: Europa chiude in ordine sparso, attesa per la Fed

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Le Borse europee chiudono in ordine sparso con gli investitori che attendono le decisioni della Fed.

L'attenzione dei mercati si sta concentrando sulle prossime mosse delle banche centrali in vista della raffica di riunioni in programma nei prossimi giorni. Fari puntati sull'andamento del prezzo delle materie prime con il petrolio e il gas in calo.

Resta alta l'attenzione sull'aumento dei contagi della variante Omicron del coronavirus con i timori di effetti negativi sulla ripresa economica.

Archiviano la seduta in rialzo Parigi (+0,47%) e Francoforte (+0,15%). In calo Londra (-0,66%) e Madrid (-1,24%). (ANSA).