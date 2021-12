Professioni: Oliveti rieletto a presidenza Adepp

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il medico Alberto Oliveti è stato rieletto per acclamazione presidente dell'Adepp, l'associazione degli Enti di previdenza privati italiani. Lo si legge in una nota. Oltre a Oliveti, che è alla guida dell'Enpam (medici e odontoiatri), sono stati confermati la Vice presidente vicaria Tiziana Stallone (biologi) e il Vice presidente Giuseppe Santoro (architetti e ingegneri). Gli altri membri del direttivo sono Diego Buono (geometri), Stefano Distilli (commercialisti) e Francesco Nardone (notariato).

"Sono molto onorato di essere stato chiamato a proseguire l'impegno di rappresentare l'associazione degli Enti previdenziali privati - ha detto il riconfermato Alberto Oliveti -. Saranno tre anni di sfide intense che affronteremo per dare sempre maggiori tutele ai professionisti" Il collegio sindacale sarà presieduto da Alessandro Visparelli (consulenti del lavoro). Membri Giuseppe Scolaro Vice presidente della Cassa ragionieri e Gianni Mancuso Presidente della Cassa dei veterinari.

L'Adepp riunisce le 20 Casse italiane di previdenza e assistenza dei professionisti. Gli enti aderenti all'associazione raccolgono 1,6 milioni di iscritti e gestiscono oltre 100 miliardi di euro. (ANSA).