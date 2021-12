Mps: venerdì cda per l'approvazione del piano

Mps stringe sull'aggiornamento del piano industriale che farà da base alla trattativa tra il Tesoro e la Ue per la concessione di una proroga alla dimissione della quota del Mef. Sul tavolo del Cda dell'istituto senese, in programma venerdì prossimo 17 dicembre, ci dovrebbe essere anche l'approvazione della versione definitiva del piano industriale 2022-2026. Il piano sarà poi trasmesso al ministero dell'Economia in vista del confronto con la Dg Comp. Monte dei Paschi, interpellata, non commenta le indiscrezioni.