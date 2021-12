Manovra: Centinaio, da anni non c'era tanto per agricoltura

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Erano anni che non c'erano così tanti fondi per l'agricoltura, sono soddisfatto". Così il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, risponde ad una domanda dell'ANSA sulle risorse per il comparto contenute nella Legge di Bilancio, all'esame del Senato, a margine del convegno di Jti, stamattina, a Roma, sulla filiera del tabacco. "Stiamo cercando di dare risposte a tutte le filiere. Non ci riusciremo ad aiutare tutti, però l'abbinamento manovra economica, Pnrr ed il lavoro che stiamo facendo sulla Pac (Politica agricola comunitaria, ndr) penso che - conclude - farà sì che l'agricoltura italiana possa uscirne bene". (ANSA).