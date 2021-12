Centinaio: stato di emergenza? Non influirà su agricoltura

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Per il sottosegretario all'Agricoltura Gian Marco Centinaio il rinnovo dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, da parte del governo, non infliuirà sull'attività del mondo dell'agricoltura. "Prova ne è il fatto che l'agroalimentare italiano, durante la pandemia, era uno dei pochissimi settori ad avere il 'segno più' davanti, per ciò che concerne le esportazioni", ha detto, a margine dell'evento di questa mattina "Coltiviamo il futuro: l'impegno per la sostenibilità della filiera tabacchicola", promosso a Roma da Jti, uno dei maggiori produttori di tabacco e prodotti da 'vaping' a livello internazionale. (ANSA).