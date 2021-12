Cambiagesto: 270.000 'portamozziconi' per tutelare ambiente

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "È stato un viaggio bellissimo, per tutta l'Italia: sono state toccate oltre 30 città, grazie al lavoro straordinario di oltre 2.500 volontari delle associazioni Retake e Plastic free. E penso sia da sottolineare la quantità di persone che scendono in piazza, il sabato e la domenica, per occuparsi del bene comune". A dirlo il responsabile della comunicazione e della sostenibilità di Philiph Morris Italia Michele Samoggia, illustrando gli esiti della campagna 2021 dell'iniziativa #Cambiagesto contro l'abbandono dei filtri delle sigarette (190 i kg di 'mozziconi' raccolti nella Penisola ques'anno, ndr). "Sono stati distribuiti, grazie la collaborazione con la Federazione italiana tabaccai, oltre 270.000 'porta-mozziconi' portabili. I fumatori vanno sensibilizzati, ma va pure offerto loro uno strumento per adottare un comportamento più virtuoso", ha chiuso. (ANSA).