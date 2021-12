Borsa:Europa prosegue in rialzo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che sono in attesa degli esiti delle numerose riunioni delle banche centrali. L'attenzione di concentra sulla Fed che riunisce il comitato di politica monetaria. Sotto i riflettori anche l'andamento dei contagi della variante Omicron con i timori di effetti negativi sulla ripresa economica. Tiene banco anche l'andamento del prezzo del petrolio e del gas mentre sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1280 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,4%. In rialzo Madrid (+0,9%), Londra (+0,6%), Parigi (+0,5%) e Francoforte (+0,3%). I listini sono sostenuti dall'energia (+0,6%), con l'aumento del prezzo del petrolio. Il Wti sale a 71,86 dollari al barile mentre il Brent a 75,04 dollari. Ad Amsterdam le quotazioni del gas scendono a 118 euro al Mwh, rispetto all'avvio di giornata.

In calo anche per le quotazioni a Londra che si attestano a 301 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

Nel Vecchio continente in rimonta anche le banche (+0,8%) e le assicurazioni (+0,4%). In flessione le auto (-0,3%). In vista delle vacanze natalizie si mostrano ben intonato il turismo (+0,5%) e le compagnie aeree (+1,6%). (ANSA).