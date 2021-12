Borsa: Milano allunga con le banche, bene Tim

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - La Borsa di Milano (+0,5%) allunga il passo rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento positivo delle banche. Bene anche Tim (+1%), alle prese con la proposta di Kkr. Lo spread tra Btp e Bund scende a 127 punti base, con il rendimento che resta stabile allo 0,89%.

Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Bper e Unicredit (+1%). Bene anche Intesa (+0,7%) e Banco Bpm (+0,6%).

In rosso Mps (-0,3%), rientrata agli scambi dopo una breve sospensione in asta di volatilità a ribasso. Nel secondo giorno di contrattazioni sono contrastate le azioni di Mfe. Le azioni di tipo A salgono dello 0,2% a 1,1 euro mentre quelle di tipo B sono in calo dello 0,5% a 1,27 euro.

Seduta in positivo per Generali (+0,6%), in vista del cda che dovrà valutare il nuovo piano industriale. In ordine sparso i titoli legati al petrolio con Eni in rialzo dello 0,7%, Tenaris +1% e Saipem +0,1. Positiva Italgas (+0,7%), mentre sono in corso le verifiche della magistratura per accertare le cause della vicenda di Ravanusa. Bene anche Stellantis (+0,3%) e Cnh (+0,5%). (ANSA).