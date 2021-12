Borsa: Europa negativa con Wall Street, tiene Milano (+0,5%)

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Borse europee negative in scia a Wall Street con l'eccezione di Milano con il Ftse Mib (+0,5% a 26.633 punti) che tiene grazie alle banche sulle ipotesi di risiko che coinvolgono il settore.

Tra le altre Piazze Londra è a ridosso della parità, Parigi perde lo 0,47% mentre Francoforte è la più pesante (-0,75%). Il mercato guarda a domani alla Fed da cui gli analisti attendono la decisione di accelerare il ritmo del tapering. Giovedì è attesa, invece, la Bce.

Lo spread resta stabile a 128 punti con il rendimento del decennale italiano che sale allo 0,915 per cento. La migliore a Piazza Affari è Unicredit che sale del 4,25% a 13,3 euro, seguita da Tenaris (+3,3%) e Amplifon (+2,45%). Resta in asta Carige con un teorico +18 per cento. (ANSA).