Borsa: Europa apre in rialzo, fari puntati sulla Fed

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo. I listini del Vecchio continente iniziano le contrattazioni con ottimismo in vista delle decisioni della Fed.

Sotto i riflettori anche l'andamento dei contagi della variante Omicron. Resta alta l'attenzione sui rincari delle materie prime, in particolare del petrolio e del gas.

In rialzo Parigi (+0,52%), Francoforte (+0,38%), Londra (+0,13%) e Madrid (+0,51%). (ANSA).